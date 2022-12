Leger Uten Grenser-ansatt bortført i Mali

Mannen ble tatt av væpnede menn i regionhovedstaden Gao, sier en politikilde til nyhetsbyrået AFP. Historien bekreftes av en lokal folkevalgt.

Politikilden sier den bortførte mannen er borger av et afrikansk land, og en annen kilde sier han jobbet med logistikk for MSF.

Organisasjonen, som er basert i Frankrike, har så langt ikke ønsket å kommentere saken overfor AFP.

Mali er ett av verdens fattigste land og kjemper mot et jihadistopprør som har vart i et tiår og som også berører nabolandene Niger og Burkina Faso. Tusener av sivile, politifolk og soldater er drept i de tre landene og over to millioner er drevet fra hus og hjem.