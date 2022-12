Drapsdømt mann tilsto 31 år gammelt drap i Florida

Linda Lois Little forsvant i oktober, og liket har aldri blitt funnet. Saken har vært uoppklart i flere tiår. Nå er en 53-åring dømt til 25 års fengsel for å ha drept henne.

Mannen har forklart at han slo og kvalte Little etter å ha møtt henne på et utested i Daytona Beach. Deretter kjørte han nordover på motorveien før han la liket i en konteiner i Camden i nabodelstaten Georgia. Flere uidentifiserte lik i det aktuelle fylket er nå testet, men ingen av dem matcher Little.

53-åringen soner allerede en livstidsdom for å ha slått i hjel Sherri Carmanto med stålrør i hjemmet hennes i Florida i 2007.