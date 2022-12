Zelenskyj vil frigjøre alle russiskkontrollerte områder

– Vi skal gjøre alt – det mulige, det umulige, det ventede og det uventede – for at våre helter har alt de trenger for å vinne, sier den ukrainske presidenten i sin daglige videotale til det ukrainske folket natt til onsdag.

Tirsdag besøkte Zelenskyj byen Bakhmut, som ligger ved frontlinjen i Donetsk, øst i landet. Presidenten møtte militære ledere og delte ut medaljer til ukrainske soldater under besøket.

De siste ukene har det vært harde kamper med mange falne på begge sider ved Bakhmut, som russerne i flere måneder har prøvd å erobre.

Myndighetene i Kyiv sa nylig at Bakhmut og byen Avdijivka, begge sør for byen Lyman, nå var «episenteret» for krigen.

Tirsdag kveld melder en rekke amerikanske medier at Zelenskyj skal besøket Det hvite hus og Kongressen i Washington onsdag. Det blir hans første kjente utenlandstur siden den russiske invasjonen i februar.