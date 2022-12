EU har kuttet gassforbruket mer enn avtalt

Tallet er høyere enn det frivillige målet på 15 prosent som ble inngått av EU-landene i en avtale i august.

Finland kuttet forbruket mest med 53 prosent mellom august og november. Tungvekterne Tyskland, som har vært svært avhengig av russisk gass, og Frankrike hadde en nedgang på henholdsvis 25 og 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Alle unntatt to EU-land viste nedgang i gassforbruket, med Malta og Slovakia som viste en oppgang på litt under 10 prosent. Kypros var det eneste EU-landet som ikke brukte naturgass.

Mandag ble EU-landene etter måneder med krangling enige om et pristak på 180 euro per megawattime på gass. Hensikten er å beskytte mot skyhøye pristopper, men samtidig sørger for at produksjonen opprettholdes.