Mann (35) fikk Danmarks hittil strengeste terrordom

Ali Al Masry ble dømt for besittelse av skytevåpen og for å produsere en eller flere eksplosive enheter til terrorformål. Han ble også dømt for å ha vist støtte til sin onkel, som var aktiv i ekstremistgruppa IS.

Dommen var ikke enstemmig, ettersom tre av rettens tre juridiske dommere og seks jurymedlemmer mente straffen burde vært livstids fengsel. 35-åringen har to uker på å anke.

Totalt 13 personer, alle med tilknytning til samme familie, ble i februar 2021 pågrepet i en større antiterroraksjon. En 14. person ble pågrepet i Tyskland. De fleste av dem ble raskt løslatt fra varetekt.

I tillegg til Al Masry var også hans 31 år gamle kone og hans 37 år gamle bror også tiltalt for terrorplanlegging eller medvirking. Ifølge Ritzau er brødrene fra Syria. Kvinnen har dobbelt statsborgerskap.

Kona og broren ble frifunnet for terrorplanlegging, men ble dømt til henholdsvis ni og seks måneders fengsel for å ha hjulpet Al Masry i å gi økonomisk støtte til konas bror, som også var en del av IS.