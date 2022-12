Kraftig børsfall i Tokyo etter endring i Japans pengepolitikk

Den overraskende endringen i pengepolitikken ble kunngjort tirsdag etter et to dager langt pengepolitisk møte i banken. Målet med å la renten på ti års statsobligasjoner bevege seg 0,5 prosentpoeng i hver retning i stedet for 0,25 prosentpoeng er å la markedet fungere bedre, ifølge banken.

Yen gikk fra en kurs på 137 mot amerikanske dollar til 133 i løpet av noen minutter. Kunngjøringen kom mens det var pause på Tokyo-børsen, men da handelen kom i gang igjen, falt Nikkei-indeksen rundt tre prosent etter å ha steget noe tidligere på formiddagen.

Den øvrige pengepolitikken er ikke endret og målet om to prosent inflasjon består. I oktober hadde konsumprisindeksen gått opp 3,6 prosent, den største prisveksten på fire tiår. Sentralbanken anser oppgangen for å være midlertidig.