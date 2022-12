FN-sjefen tror ikke på snarlig løsning i Ukraina

FN regner ikke med noen fredssamtaler i nær fremtid og konsentrerer seg derfor om initiativer for å øke korneksporten via Svartehavet, sier FN-sjef António Guterres på en pressekonferanse.

Eksporten kom i gang i sommer etter at Russland og Ukraina inngikk en avtale FN og Tyrkia hadde tatt initiativ til.

Så langt er 14 millioner tonn ukrainsk korn eksportert via tre havner. Guterres sier også at Russland har tredoblet sin hveteeksport. FN ser også på muligheten for å eksportere russisk ammoniakk via Svartehavet. Ammoniakk er en viktig ingrediens i gjødselproduksjon.

FN vil også jobbe for utveksling av russiske og ukrainske krigsfanger før den ortodokse julefeiringen i de to landene i januar., sier Guterres.