Kong Charles på nye sedler om halvannet år

– Kongens portrett vil vises på 5-, 10-, 20- og 50-pundsedler med dagens design. Det blir ingen andre endringer i designet, skriver sentralbanken i en pressemelding.

I tillegg til å pryde forsiden på sedlene, vil kongen vises i sikkerhetsvinduet på plastsedlene.

De første myntene med den 74 år gamle kongen, som overtok tronen da dronning Elizabeth døde i september, er allerede i sirkulasjon.

Bank of England opplyser at kongeportrettet på de kommende sedlene er basert på et fotografi som tilhører kongefamilien og som ble gjort tilgjengelig i 2013.

Dagens plastsedler, med den forrige monarken, vil fortsatt være gyldige når sedlene med Charles kommer. Dermed vil både sedler med den gamle dronningen og den nye kongen kunne brukes om hverandre fra 2024.

– Jeg er stolt av at banken kan vise fram designet av de nye sedlene med kong Charles IIIs portrett. Kongen blir den andre monarken på våre sedler, sier sentralbanksjef Andrew Bailey.

En ettpundseddel med dronning Elizabeth fra 1960 var den første Bank of England utstedte som hadde bilde av en monark.