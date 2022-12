Fortnite-skaper punger ut i forlik

Forliket på drøyt 5,1 milliarder kroner er inngått med det amerikanske konkurransetilsynet FTC. De mener Epic Games var klar over at mange barn under 13 år spilte Fortnite og at selskapet samlet informasjon om disse spillerne uten foreldrenes samtykke, i strid med amerikansk lov.

– Selv da de hadde kunnskap om at konkrete spillere var yngre enn 13, gjorde ikke Epic noe for å innrette seg etter loven, hevdet FTC da de åpnet sak mot selskapet.

Epic anklages også for at standardinnstillingene for nettprat gjorde at mindreårige kunne spille mot fremmede og dermed bli utsatt for trakassering.

– Barn og tenåringer har blitt mobbet, trakassert, truet og utsatt for farlig og psykologisk traumatiserende forhold som selvdrap mens de har vært inne på Fortnite, skriver FTC.

Selskapet har gått med på betale 275 millioner dollar for dette. I en separat sak blir Epic anklaget for å lure brukerne til å kjøpe ting i spillet eller gjøre valg de ikke var klar over. For dette må Epic betale ytterligere 245 millioner dollar.

Epic sier i en uttalelse at «ingen utviklere lager spill for å ende i en situasjon som dette».

– Vi aksepterer denne avtalen fordi vi vil være i forkant når det gjelder forbrukervern og for å gi våre spillere den beste opplevelsen vi kan.