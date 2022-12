Harvey Weinstein funnet skyldig i voldtekt

Etter å ha sittet sammen i ni dager, kom juryen fram til at 70-åringen har gjort seg skyldig i tre tiltalepunkter som gjelder voldtekt, tvungen oralsex og ett tilfelle av seksuell handling mot en ikke navngitt kvinne.

Weinstein ble frifunnet for anklager om seksuelt overgrep mot en annen kvinne. Juryen klarte ikke å komme til enighet om de øvrige tiltalepunktene, skriver nyhetsbyrået AP.

– Det er på tide at tiltaltes terrorregime tar slutt. Det er på tide at kongemakeren stilles til ansvar, sa aktor Marlene Martinez i sin prosedyre da rettssaken ble avsluttet.

Blant tiltalepunktene juryen ikke kunne enes om, er anklager fra Jennifer Siebel Newsom, kona til Californias guvernør Gavin Newsom og en annen kvinne.

Mangel på tekniske beviser og vitneobservasjoner for overgrep anklagerne sier skjedde mellom 2005 og 2013 gjør at mye av saken hang på forklaringene til de fire kvinnene som var inkludert i tiltalen.

Den en gang så mektige filmprodusenten soner allerede en dom på 23 års fengsel etter at han i New York ble dømt for voldtekt og seksuelt overgrep. Anklagene mot Weinstein kom fram under metoo-avsløringene som for alvor dukket opp fra 2017 og utover.