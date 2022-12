Dansk journalist nektes å jobbe i Ukraina

Det skriver DR.dk og det danske bransjenettstedet Journalisten.

Beslutningen ble tatt i begynnelsen av desember da den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU beskyldte Kimer for å ha drevet «propaganda for fienden».

Kimer har i to år vært den danske rikskringkasteren DRs korrespondent i Moskva, og SBU mener det er mistenkelig at hun flere ganger har vært i Donetsk og på den annekterte Krim-halvøya. De mener også at det er mistenkelig at hun flere ganger de siste månedene har ringt til Russland. Det har hun forklart med at hun ringte til naboer for å snakke om leiligheten sin.

– Jeg tror ikke at de overhodet har sett eller hørt mine innslag, sier hun til Journalisten.

I august ble Kimer nektet innreise til Russland, ifølge russiske myndigheter var det «av sikkerhets- og forsvarsmessige grunner». Hun får ikke reise inn i landet igjen før i 2032.