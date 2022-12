Fem skutt og drept i boligblokk i Toronto

– Seks personer er døde. En av dem er gjerningspersonen. De andre fem er ofre, sier regionpolitimester James MacSween i York.

Den sjette personen som ble skutt av gjerningsmannen, ligger på sykehus og er forventet å overleve.

MacSween sier det ikke er avklart om skytteren bodde i blokken der drapene fant sted. Politiet har ikke sagt hvem den mistenkte er.

Masseskytinger er sjeldne i Canada, og Toronto har lenge vært stolt av å kunne kalle seg en av verdens tryggeste storbyer. Canadiere er urolig for all utvikling som kan tyde på at de er i ferd med å nærme seg USAs problemer med våpenbasert vold.