Redningsskip tildelt italienske havner «overraskende fort»

Flere skip ønsker å komme til land med migranter som er reddet fra mindre båter, mens ett skip meldte at de har utført enda en redningsaksjon.

Tyske Mission Lifelines skip Rise Above fikk beskjed om at de kunne gå til kai i Gioia Tauro, på tuppen av den italienske støvelen. Tildelingen kom «overraskende fort» for skipet som søndag morgen var utenfor Malta og hadde satt kurs mot Calabria.

Sea-Eye, også en tysk organisasjon, fikk beskjed om å gå til Livorno. Lørdag reddet de 27 syriske migranter i havsnød. Fredag bidro de til å redde 63 migranter, og søndag drev de fortsatt søk til havs. Deretter var planen å ta fatt på fem dagers seilas til Livorno.

Talsmann Gorden Isler sier italienske myndigheter uoppfordret tildelte anløpshavner. Det står i kontrast til tidligere tilfeller, der organisasjonene sier de har måtte vente lenge på å få svar på sine forespørsler.

Italias ytre høyre-regjering vil begrense migrantankomstene og er kritisk til redningsorganisasjonenes innsats. De vil innføre en ny ordning etter jul, der redningsskipene skal gå til land etter hver enkelt redningsaksjon.