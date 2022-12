Norges miljøminister tror på global naturmangfoldsavtale

Søndag ble det lagt fram et utkast til avtale på COP15 i canadiske Montreal. Ifølge nyhetsbyrået AFP inneholder den blant annet et mål om å beskytte minst 30 prosent av jordas land-, kyst- og havområder innen 2030.

Espen Barth Eide sier til NRK at han tror det blir enighet om en avtale i løpet av natt til mandag.

Avsluttes mandag

– Stemningen bærer preg av at alle ønsker å få til en avtale. Det er en del spørsmål og ulike nasjonale standpunkt som ikke er ryddet av veien. Jeg tilhører det store flertallet av land som mener at det formannskapet har lagt på bordet, er så bra at vi burde kunne vedta det, sier Eide til NRK.

Han tror avtalen vil få samme status som Parisavtalen har for klimaet.

– Vi må snu nedbyggingen av naturen, vi må få mer natur og vi må lære oss å leve mer i pakt med naturen som vi er avhengige av. Vi må bruke ressursene smartere og vi må tenke på hele vårt fotavtrykk og ta vare på sammenhengende økosystemer både på land og til havs, sier han.

Planen er å vedta en avtale på mandag, som er toppmøtets siste dag.

Utviklingsland krever fond

Etter at forslaget ble lagt fram søndag, gjensto det fortsatt en god del motsetninger mellom de 196 deltakerlandene. Utkastet er et kompromiss som toppmøtets presidentskap Kina har meklet fram.

Spørsmålet om u-landenes krav om økonomisk støtte til et nytt fond for biologisk mangfold har vært et av de vanskeligste på naturtoppmøtet.

Det er i utviklingslandene man finner det største biologiske mangfoldet i verden. Men mange av dem påpeker at verdens rike land er blitt rike ved å utnytte u-landenes naturressurser, og de krever derfor å få betalt for å la være å utnytte dem videre selv av hensyn til det biologiske mangfoldet.

I avtaleforslaget heter det at verdens rike land skal bidra med 20 milliarder dollar til fondet til utviklingslandene i året fram mot 2025, og at det skal økes til 30 milliarder årlig innen 2030. I dag brukes det rundt 10 milliarder dollar årlig

Forskerne advarer om at rundt en million plante- og dyrearter står i fare for å bli utryddet på grunn av forurensning og ødeleggelse av naturområder.