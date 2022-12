Paven skrev avskjedsbrev rett etter at han ble valgt

Paven forteller i et intervju med spanske ABC at han ga brevet til daværende kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone. Han legger til at han antar at brevet nå er hos dagens kardinalstatssekretær. Kardinal Pietro Parolin har i dag den nest høyeste stillingen i Vatikanet og er i praksis kirkestatens statsminister.

Paven, som fylte 86 år lørdag, gjennomgikk en tarmoperasjon i 2021, og problemer med knærne har gitt ham smerter og ført til at han måtte bruke rullestol i flere måneder. I det siste har han for det meste brukt stokk i stedet for rullestol i offentligheten. Han tonet ned den reduserte bevegeligheten ved å si at «man styrer med hodet, ikke med kneet».

I intervjuet blir paven spurt hva som skjer dersom helseproblemer eller en ulykke gjør ham ute av stand til å gjøre jobben og om det bør være en regel for slike tilfeller.

– I praksis er det allerede en regel. Jeg har allerede signert min egen oppsigelse, sier han og forteller om brevet han skrev kort tid etter at han ble pave.

– Jeg signerte og sa: Dersom helsen eller noe annet skulle hindre meg, så har du min oppsigelse her.

Frans har tidligere hyllet forgjengeren Bendikt XVI for å ha gått av da han følte at alderen gjorde at han ikke kunne utføre pavegjerningen på best mulige måte.