Haiti starter massevaksinering mot kolera

Landet har nylig fått 1,17 millioner doser, og ytterligere 500.000 er på vei.

Kolera har spredd seg raskt i siden oktober. Helsemyndighetene i landet har registrert mer enn 14.700 mistenkte tilfeller av sykdommen. Nesten 12.000 tilfeller er bekreftet smittet, og over 290 mennesker har dødd.

Barn på mellom ett og fem år blir prioritert for vaksinering fordi mer enn halvparten av koleratilfellene rammer denne aldersgruppen.

Vaksinekampanjen kompliseres av at kriminelle gjenger kontrollerer deler av landet.

– I utrygge områder, spesielt der det har vært bortføringer og skyting, vil ikke vaksinasjonsteamene være fullstendig beskyttet, sier Jean Bosco Hulute i FNs barnefond (Unicef) til AFP.

Han sier også at mange land rammes av kolera for tiden, og at dette fører til knapphet på vaksiner. En vaksinedose skal gi beskyttelse i seks måneder, mens to doser skal beskytte i to år.