– Det er det mest skremmende jeg har sett siden vi grunnla the Big Issue, sier han til Times Radio.

På spørsmål om hvorvidt han mener risikoen for å bli hjemløs er større enn den noen gang har vært for mange familier, svarer Bird at det mener han.

– Jeg tror ikke det har vært sånn som nå noen gang, i hvert fall ikke siden napoleonskrigen da folk ble drevet ut i gatene uten noen form for støtte, sier han.

– Jeg mener regjeringen må handle og slutte å snakke om å gjøre kortsiktige tiltak, fortsetter Bird.

John Bird grunnla the Big Issue i september 1991. Avisas formål er å sikre hjemløse og folk som risikerer hjemløshet, en jobb og en inntekt. Avisa blir solgt på fire kontinenter.