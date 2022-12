Tunisias opposisjon ber presidenten gå av

Over 91 prosent av velgerne ble ifølge opposisjonen hjemme under lørdagens valg. Grunnen er etter alt å dømme at Saied har sørget for å overføre mesteparten av forsamlingens makt til seg selv.

Dette viser at svært få tunisiere støtter Saieds kurs, mener leder for Den nasjonale redningsfronten, Ahmed Nejib Chebbi.

– Det er stor folkelig misnøye med Saieds prosess, sier Chebbi i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Said overførte i juli 2021 all utøvende makt til seg selv ved å oppløse nasjonalforsamlingen og sparke statsministeren.