– Sjojgu fløy til områder der de russiske styrkene er stasjonert, og besøkte stillinger ved frontlinjen i området for den militære spesialoperasjonen, skriver forsvarsdepartementet i en uttalelse.

Meldingen ble lagt ut på Telegram søndag sammen med et bilde av Sjojgu i et helikopter.

Her står det også at Sjojgu lyttet til rapporter fra kommandanter og snakket med vanlige soldater, som han skal ha takket for eksemplarisk innsats.