EU har inngått avtale om et nytt kvotesystem for CO2-utslipp

EUs kvotesystem (ETS) ble etablert i 2005. Det er en ordning for kjøp og salg av klimakvoter og innebærer at virksomheter med store CO2-utslipp, som industri og kraftbransjen, må kjøpe kvoter for kunne slippe ut klimagasser.

Nå utvides ordningen til også å gjelde oppvarming av bygninger og transportsektoren innen 2027. Gratis utslippstillatelser skal fases ut og være helt borte innen 2034, ifølge den nye avtalen.

Endringer i kvotesystemet regnes som en viktig del av EUs klimapakke «Fit for 55».