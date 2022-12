Sør-Korea: Nord-Korea har skutt opp to ballistiske raketter

– Nord-Korea har avfyrt to uidentifiserte ballistiske missiler inn i Østhavet, opplyser det sørkoreanske forsvaret.

Forsvarets stabssjef sier at rakettene, eller missilene, er skutt fra Tongchang-ri-området i provinsen Pyongan i Nord-Korea. De skal ha blitt skutt opp klokken 11.13 og 12.05 lokal tid.

– Det truer fred og sikkerhet

– Forsvaret vårt har styrket overvåking og årvåkenhet samtidig som vi samarbeider tett med USA og opprettholder en full beredskapsstilling, opplyser sørkoreanske forsvaret videre.

Raketten fløy rundt 500 kilometer og nådde en maksimal høyde på rundt 550 kilometer, ifølge Japans forsvarsdepartement.

– Det truer freden og sikkerheten til landet vårt, denne regionen og det internasjonale samfunnet. Det er absolutt uakseptabelt, sier landets viseforsvarsminister Toshiro Ino.

Flere måneder med oppskytinger

Dette skjer kun dager etter at Nord-Korea kunngjorde at landet hadde gjennomført en vellykket test av en motor til et nytt våpensystem.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters gjør det nye våpensystemet Nord-Korea i stand til å skyte opp ballistiske raketter med kortere forberedelsestid. Testen av det nye systemet skal ha funnet sted torsdag, med landets leder, Kim Jong-un, som overvåket.

De siste månedene har Nord-Korea gjennomført en rekke rakett- og artillerioppskytinger. Flere eksperter mener landet forsøker å utvikle og utvide våpenarsenalet og på den måten øke innflytelsen i fremtidige forhandlinger med andre land.