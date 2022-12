Zelenskyj: Strømmen tilbake hos 6 millioner ukrainere

Millioner av ukrainere har mistet strøm og vann etter russiske angrep mot landets energiinfrastruktur. Fredag avfyrte Russland flere titalls raketter mot Ukraina, hvorav flere traff viktig infrastruktur knyttet til landets elektrisitetsnett.

Videre i talen opplyste Zelenskyj at reparasjonsarbeidet fortsetter. Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sa lørdag at vannforsyningen er tilbake for alle innbyggerne i hovedstaden, men det var fortsatt problemer med elektrisitet.

Zelenskyj oppfordrer det internasjonale samfunnet til å gi Ukraina midler til å beskytte luftrommet sitt, deriblant et effektivt luftforsvarssystem.

Ukraina venter på endelige godkjennelser for våpen som skal leveres. Presidenten håper på at luftvernsystemer av typen Patriot fra USA kan bli levert. Det vil i så fall være det mest langtrekkende luftvernsystemet Vesten sender til Ukraina.