Ekspert: USA ruster opp på Grønland

USA har en stor militærbase på Grønland og har nå skrevet en ny kontrakt om den. Kontrakten viser at USA ruster opp på Grønland, sier Marc Jacobsen ved det danske Forsvarsakademiet.

– Det er uten tvil en opprustning. Det er noe vi har sett de siste fem årene, at USA har våknet opp og innsett at det som skjer i Arktis, har betydning for deres nasjonale sikkerhet, sier Jacobsen.

Han sier det er særlig to grunner til at USA ruster opp i nord: Kina og Russland.

Beløpet på den nye kontrakten om drift og vedlikehold av Thule-basen er på 28 milliarder danske kroner.