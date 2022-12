Pårørende bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at familiemedlemmer er døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Nyhetsbyrået AFP har tatt kontakt med krematorier i Beijing, og der bekrefter ansatte at pågangen har økt kraftig de siste dagene.

– Vi jobber ekstremt hardt! Over 10 av 60 ansatte er smittet, men vi har ikke noe valg, det har vært så travelt i det siste, sier en ansatt.

– Vi kremerer 20 lik per dag, de fleste er eldre. Mange mennesker er blitt syke den siste tiden, sier vedkommende.

Det er spesielt den manglende vaksinedekningen blant de eldste som vekker bekymring. Mange av dem har fått én injeksjon, men de er ikke fullvaksinert. I tillegg er det uklart hvor effektiv den kinesiske coronavaksinen er.

En mann blir vaksinert mot corona på et vaksinasjonssenter i Beijing fredag. Myndighetene forsøker nå å få vaksinert så mange eldre som mulig. Foto: Ng Han Guan / AP

Mangler oversikt

Smitten har steget raskt etter at kinesiske myndigheter fjernet en rekke coronarestriksjoner i forrige uke. Ettersom folk ikke lenger er pålagt massetesting og bruk av en helseapp, sliter imidlertid myndighetene med å få oversikt.

Nå skal folk med lettere symptomer holde seg hjemme, og bruk av hurtigtester til privat bruk har eksplodert, samtidig som mange apotek nå skal være utsolgt for slike tester.

Kun smittetilfeller registrert ved offentlige teststasjoner, blir nå rapportert inn. Sist gang det ble registrert et coronarelatert dødsfall i Kina, var 3. desember, ifølge AP.

I perioden mellom 28. mai og 19. november ble det ikke rapportert inn et eneste coronadødsfall, og fra midten av november til begynnelsen av desember er det kun rapportert inn ni dødsfall.

Frykt for 1 million døde

Kinas raske oppheving av smitteverntiltak kan føre til at over 1 million dør av covid-19 i 2023, ifølge en ny beregningsmodell fra Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) i USA.

Ifølge Reuters viser instituttets beregninger også at smitten i Kina kan nå en topp 1. april, og at antall dødsfall da vil ha nådd 322.000. Innen da kan en tredel av befolkningen ha blitt smittet, opplyser IHME-direktør Christopher Murray.

Offisielt har 5.235 mennesker dødd av viruset i Kina de siste to årene, de fleste av dem i begynnelsen av pandemien.