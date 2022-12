Baby døde da gummibåt forliste ved Lesvos

34 mennesker, både menn, kvinner og barn, ble reddet etter at båten traff klipper utenfor øya.

De fleste har afrikansk opprinnelse, opplyser kilder ved et asylmottak på Lesvos til nyhetsbyrået AFP. To av dem ble lettere skadd.

Den greske kystvakten oppgir at den har reddet rundt 1.500 mennesker i Egeerhavet i årets første åtte måneder, sammenlignet med færre enn 600 i fjor.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har registrert at nesten 2.000 migranter og flyktninger har dødd eller er meldt savnet så langt i år etter at de forsøkte å nå Europa ved å krysse Middelhavet.