Svensk park har kontroll på tre sjimpanser – fire er døde

Furuviksparken opplyser lørdag at de tre sjimpansene, som har vært på rømmen siden onsdag, nå er trygt inngjerdet.

Tidligere på dagen kom en pressemelding om at kjendissjimpansen Santino er en av sjimpansene som har dødd i forbindelse med hendelsen.

– Det er med stor sorg som vi nå også kan bekrefte at den sjimpansen som er bekreftet død i sjimpansehuset, men som vi ikke har kunnet identifisere, er Santino, skriver parkens ledelse.

Et par timer senere ble det klart at også sjimpansen Manda død. Hun ble skutt og skadd i forbindelse med rømningen og har ligget urørlig inne i sjimpansehuset i flere dager.

De to andre døde sjimpansene ble skutt etter at de kom seg ut av innhegningen sammen med de tre andre. En av de tre som har overlevd, er alvorlig skadd.

Kritikk

Parken har fått kraftig kritikk for å ha skutt sjimpansene i stedet for å bedøve dem. Avgjørelsen er blitt begrunnet med at det å satse på bedøvelse kunne satt menneskeliv i fare.

Forskeren Mathias Osvath, som kjente sjimpansene i flere år, er ikke enig.

– Hvis jeg møtte dem i parken, ville pulsen min ha steget, men jeg ville ikke vært redd for mitt eget liv. Det er en tragedie, sier han til BBC.

Intelligent

Santino, som ble født i 1978, har vakt stor oppmerksomhet i Sverige. I 2009 ble det oppdaget at han var i stand til å planlegge og gjennomføre angrep. Ifølge eksperter hadde han planlagt hundrevis av steinangrep mot besøkende i parken.

For å kontrollere atferden hans ble han kastrert, noe som førte til at han ble mer leken. Han har også blitt et symbol for miljøaktivister. Forskning har vist at klimaendringer og tapte leverområder kan bli en katastrofe for både sjimpanser og gorillaer, som er mennesket nærmeste slektning i dyreriket.