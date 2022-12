Goldman Sachs skal sparke 4.000 ansatte

Ledere skal ha blitt bedt om å opplyse om hvem av sine ansatte som underpresterer, skriver nettavisen Semafor.

David Solomon ble konserndirektør i 2018, og siden har selskapets arbeidsstyrke vokst med en tredel. Nå vil han kutte rundt 8 prosent av arbeidsstyrken, som tilsvarer 49.000 ansatte globalt.

Goldman Sachs er en av verdens største investeringsbanker og meglerhus. Selskapets hovedkontor ligger i New York i USA. Ifølge Financial Times har selskapet aksje falt med 10 prosent i år.

Det er særlig satsingen på banktjenesten «Main Street» som har vært et pengesluk for investeringsbanken. Denne varsler de nå at skal legges ned.

Resultatet for tredje kvartal viste at Goldman Sachs fikk et resultat per aksje på 4,79 dollar i tredje kvartal 2019, mot et resultat på 6,28 dollar per aksje i samme kvartal året før.

Kvartalsresultatet før skatt på 3,7 milliarder dollar var høyere enn ventet, men viste samtidig en betydelig nedgang sammenlignet med året før. Goldman Sachs' inntekter falt med 12 prosent fra året før og var på rundt 12 milliarder dollar. Årsaken til fallet er den kraftige nedgangen i antall børsnoteringer i år sammenlignet med 2021.