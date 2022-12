Over 160 døde i flom i Kongo

– Per 16. desember rapporterte de kongolesiske myndighetene at minst 169 mennesker er døde. I tillegg er rundt 30 personer skadd og har fått behandling på sykehus over hele byen, og minst 280 hus har blitt ødelagt, opplyser FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

En tre dager lang nasjonal sørgeperiode startet onsdag.

Distriktene Mont-Ngafula og Ngaliema, som ligger vest i Kinshasa, ble hardest rammet av styrtregnet med rundt 38.000 mennesker berørt.

Mange av husene i hovedstaden er bygget uten godkjenning, ifølge tjenestemenn i Kinshasa. Byen har heller ikke tilstrekkelig drenering og kloakksystem.