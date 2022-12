FN-soldater drept i Mali

Hendelsen fant sted i Timbuktu-regionen.

– To av våre soldater, inkludert en kvinne, mistet livet. Fire andre ble såret, og for en av dem er skadene kritiske, skriver de på Twitter.

Minusma-sjef El-Ghassim Wane tvitret at han var dyp sjokkert over hendelsen.

Ifølge Timbuktu-guvernør Bakoun Kante fant hendelsen sted da en opprørsgruppe møtte FN-styrkene mens de var på flukt. Både en FN-soldat og en av angriperne ble drept i skuddvekslingen som oppsto, sier han til nyhetsbyrået AFP.

Flere hundre FN-soldater er blitt drept i Mali siden 2012, noe som gjør landet til ett av de farligste i verden for FN-styrker.

Det er nå over ti år siden de ytterliggående islamistgruppene al-Qaida og IS startet opprøret i det vestafrikanske landet, som også er preget av politisk uro og har opplevd to kupp de to siste årene.