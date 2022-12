Japan skal også doble forsvarsbudsjettet og bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret innen 2027.

I ett av dokumentene som ble lagt fram fredag, heter det at Japan skal være i stand til å svare på angrep.

Historisk omlegging

Den nye politikken innebærer den største omkalfatringen i forsvaret på flere tiår. Forsvarsstaben og hele strukturen i forsvarsledelsen skal moderniseres, og forsvaret skal anskaffe missiler som kan nå utskytingsramper i fiendtlige stater.

– En fundamental styrking av vår forsvarsevne er den desidert største utfordringen i den alvorlige sikkerhetssituasjonen vårt land befinner seg i, sa statsminister Fumio Kishida i forrige ukje.

Meningsmålinger viser at Japans befolkning i det store og hele støtter omleggingen. Flere svarer at Kinas økende militære styrke, og geopolitiske utfordringer som krigen i Ukraina, krever endringer i det japanske forsvaret.

Grunnloven

Men reformene kan støte mot paragrafer i grunnloven som ikke gir forsvaret en selvstendig rolle i samfunnet og begrenser Japans mulighet til å bygge opp selvforsvar. På dette punktet er grunnloven en del av det juridiske rammeverket som Japan ble tvunget til å godta etter kapitulasjonen i den andre verdenskrig.

Ett av de største grepene er økningen i forsvarsbudsjettet til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet, en målsetting som også Natos medlemsland streber etter å nå. For Japans vedkommende betyr dette en dobling av bevilgningene til forsvaret, og flere kritiske røster spør hvor dette skal tas fra.

I dokumentene som beskriver de ambisiøse endringene, heter det at Japan i dag har et rakettforsvarssystem som er utilstrekkelig og at kapabiliteten til å slå tilbake må styrkes.