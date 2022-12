Forsyningene av vann og strøm ble brutt i hovedstaden Kyiv og i den nest største byen, Kharkiv. Igjen var målene sivil infrastruktur, og to personer ble meldt drept da en rakett traff en boligblokk i Kryvyj Rih i det sentrale Ukraina.

Titusener av innbyggere i Kharkiv måtte tilbringe flere timer i metrostasjonene langt unna bakken. Lokale myndigheter i Kyiv sier at byen har vært utsatt for et av de mest massive rakettangrepene siden krigen startet for nesten 10 måneder siden.

Bystyret i Kyiv sier at ukrainske luftvernbatterier hadde skutt ned 37 av «rundt» 40 innkommende raketter og at én person ble meldt skadd. Lokale myndigheter i storbyer som Kryvyj Rih og Zaporizjzja meldte i sosiale medier om eksplosjoner og rakettnedslag. Flyalarmen gikk over hele landet i morgentimene.

Søker tilflukt i metroen

I hovedstaden Kyiv opplyste ordfører Vitalij Klitsjko fredag formiddag at alle linjer på metroen var innstilt på grunn av strømutkobling og fordi stasjonene må brukes som tilfluktsrom. Det var ikke ventet at metroen ville gå som normalt før tidligst lørdag.

Rakettene har truffet bydelene Desnjan, Dniprov og Holosiiv i den ukrainske hovedstaden, og Klitsjko ber alle innbyggerne bli værende i tilfluktsrommene.

– Angrepet mot hovedstaden fortsetter, skriver han på Telegram.

Som følge av skader på energinettet er også vannforsyningene til alle deler av hovedstaden rammet, opplyser ordføreren.

Militære ledere i felten framholdt overfor AP at en lokal forsvarsgruppe hadde klart å skyte ned en rakett med et maskingevær.

– Det er nesten umulig å treffe en rakett med en håndvåpen, men det ble gjort, sier en kommandant med tilnavnet Hera. En annen offiser sier han så gnister fra kulene som traff raketten, og at den begynte å spinne ut av kurs.

Strømbrudd

Også andre steder i landet har de russiske rakettene truffet kritisk infrastruktur og kraftanlegg, ifølge myndighetene.

Det gjelder blant annet storbyen Kharkiv i nordøst der tre rakettangrep har slått ut vann- og strømtilførselen. Hele byen er uten strøm, opplyser ordfører Ihor Terekhov fredag ettermiddag.

I sosiale medier meldes det om strømbrudd også i Poltava og Tsjerkasy sentralt i landet, samt i Kherson i sør.

Også togtrafikken er rammet. Ødeleggelsene har ført til at strømmen har gått på en rekke jernbanestasjoner, blant annet i fylkene Kharkiv, Kirovohrad, Donetsk og Dnipropetrovsk. Men flere tog fortsetter å gå ettersom de kan kobles til damplokomotiver når strømmen går.

Forsyningsmyndighetene sier at sykehus, vann, varme og renseanlegg vil ha førsteprioritet under gjenoppbyggingen også denne gang. Det advares om at det vil ta mer tid for hver rakettbølge som treffer mål i Ukraina. Fredagens bølge var den niende i rekken siden denne strategien ble innledet fra russisk side i oktober.