Twitter utestenger journalister

Det dreier seg blant annet om journalister fra New York Times, Washington Post og CNN.

Verken selskapet eller Musk har gitt noen begrunnelse for valget om å fjerne nettopp disse Twitter-kontoene.

Det skjer dagen etter at Twitter midlertidig stengte en konto som følger Elon Musks privatfly. Kort tid etter opplyste selskapet at de har endret sine retningslinjer for å begrense adgangen til å dele andres lokasjoner via Twitter.

Flere av journalistene som fikk kontoene sine fjernet torsdag kveld, hadde skrevet om de nye retningslinjene og Musks begrunnelse for å innføre dem.