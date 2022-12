16 døde og flere savnet etter jordras i Malaysia

16 personer er bekreftet døde etter raset, ifølge lokale myndigheter. Totalt 94 personer skal har vært fanget til å begynne med. 53 av dem kom seg i trygghet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Sju personer er skadd, ifølge redningsmannskap.

Jordraset kom fra en høyde på om lag 30 meter over campingplassen, opplyser det lokale brannvesenet.

Hendelsen fant sted i Batang Kali i Selangor-regionen, rundt 40 kilometer nord for Kuala Lumpur, hovedstaden i landet. Det er regntid i regionen, men det er ikke meldt om mye regn eller jordskjelv i tiden før raset.

– Jeg ber for at de savnede blir funnet snarlig, skriver minister for naturressurser Nik Nazmi Nik Ahmad i Malaysia i en Twitter-melding. Han reiste fredag for å besøke ulykkesstedet.