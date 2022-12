Røde Kors-frivillig drept i Kherson i Ukraina

Kvinnen var med i Røde Kors' nødhjelpsteam som bistår sivile som rammes av de omfattende russiske angrepene mot Ukrainas byer og infrastruktur. Torsdagens angrep traff også kontorene til distriktsforeningen til Ukrainas Røde Kors i en bydel i Kherson.

– Dette er sjokkerende og dypt tragisk. Vi uttrykker vår kondolanse til familien til den omkomne, og vi sørger sammen med våre kollegaer i Ukrainas Røde Kors og hele Røde Kors-bevegelsen, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors i Norge i en pressemelding.

Bergh har de siste dagene vært i Ukraina og har besøkt flere områder som er sterkt preget av krigshandlingene.

– Dette er dessverre nok et eksempel på hvordan sivile blir drept og rammes av de omfattende angrepene mot sivilbefolkningen, sier hun.

Norges Røde Kors har et utstrakt samarbeid med Ukrainas Røde Kors for å gi flyktninger og andre ofre for krigen helsehjelp, blant annet med drift av 20 mobile helseteam. Bergh var i Ukraina for å videreutvikle samarbeidet.