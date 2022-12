230 liter gin stjålet fra bunnen av Bodensjøen

Det sveitsiske selskapet Fishgroup eier konteineren og mener den må ha blitt stjålet.

Selskapet har anmeldt saken til politiet, som bekrefter at de har sendt dykkere til innsjøen.

Årlig senker Fishgroup en konteiner med gin ned til bunnen av Bodensjøen for å gi ginen en spesiell aroma. Da de skulle hente opp årets konteiner, var den rett og slett borte.

– Det var helt utenkelig for oss at noe slikt kunne skje, og at det finnes så frekke folk der ute, skriver Fishgroup på nettsiden sin.