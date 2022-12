Ukraina: To drept av russisk artilleri i Kherson

Byen har vært utsatt for gjentatte angrep etter at ukrainske styrker tok den tilbake forrige måned.

– Fienden traff igjen sentrum av byen. Hundre meter fra regionstyrets administrasjonsbygning. Det er opplysninger om at to personer er drept. Nødetatene er på stedet, skriver nestleder for presidentens stab, Kyrylo Tymosjenko, i sosiale medier.

Fra motsatt side sier representanter for separatistene i Donetsk at en person er drept og ni såret i «det mest omfattende angrepet» siden 2014, ifølge byens Moskva-utnevnte ordfører, Aleksej Kulemzin.

Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.