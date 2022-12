Det var en ung gutt og moren som døde da hjemmet deres ble fullstendig ødelagt av tornadoen, skriver BBC.

– Vi klarte ikke engang å finne huset som ble beskrevet til adressen, sier politimester Steve Prator til kanalen.

– Alt var borte, legger han til.

Flere veier og skoler er stengt, og i enkelte områder er det meldt om 1,2 meter med snø.

BBC skriver at rundt 3.300 flyginger er forsinket og at over 150 er innstilt.