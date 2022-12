Twitter stengte konto som fulgte Elon Musks privatfly

Dét til tross for at Musk hadde lovet at kontoen @elonjet, som hadde mer enn 526.000 følgere, ikke skulle bli sperret.

– Mitt engasjement for ytringsfriheten strekker seg til og med til å ikke utestenge kontoen som overvåker flyet mitt, selv om det er en direkte sikkerhetsrisiko, tvitret Musk 6. november.

En drøy måned senere ble kontoen sperret. Den ble startet i 2020 og publiserte automatiserte oversikter over Musks privatflys bevegelser med kart og anslag på hvor mye drivstoff som er brukt. CO2-utslippet beregnes også.

I en Twitter -melding skriver selskapet at de har endret sine retningslinjer som angår privat informasjon, for å begrense adgangen til å dele noens lokasjon i de fleste saker.

– Når noen deler en persons live-posisjon på Twitter, er det en økt risiko for fysisk skade. Fremover fjerner vi tweets som deler denne informasjonen, og kontoer som deler andres live-posisjon, vil bli suspendert, skriver Twitter.

Meldingen fra selskapet kom ved midnatt norsk tid. På rundt samme tid var kontoen @elonjet åpnet igjen.