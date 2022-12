WHO: Koronahoppet i Kina begynte lenge før restriksjonene ble fjernet

Tjenestepersoner i Kina har advart om at smitten tiltar raskt i Beijing etter at regjeringen brått gikk bort fra sin såkalte nullvisjon for koronasmitte.

Massetesting og karantener er skrotet etter tre år med svært strenge smitteverntiltak.

Ifølge WHOs krisesjef Michael Ryan startet «smitteeksplosjonen» i Kina lenge før myndighetene løsnet opp.

– Det er et narrativ om at sykdommen plutselig, etter at Kina opphevet smittevernrestriksjonene, kom helt ut av kontroll, sier Ryan.

– Sykdommen spredte seg kraftig fordi tiltakene i seg selv ikke var nok til å stanse den. Jeg tror de kinesiske myndighetene har bestemt seg strategisk for at det, for dem, ikke lenger var det beste valget, sier han videre.

Ryan sier at omikronvarianten gjør at Kinas smitteverntiltak ikke er like effektive som de har vært mot tidligere varianter, som har sirkulert mens vaksinedekningen har vært lav.

– Smittsomheten til omikron fjernet muligheten til å bruke folkehelse- og sosialtiltak der formålet var full kontroll over viruset, sier han.

Den brå oppmykningen i Kina har ført til bekymring, da millioner av eldre kinesere fortsatt ikke er fullvaksinert. Samtidig sliter underfinansierte sykehus med å håndtere tilstrømmingen av koronapasienter.