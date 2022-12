USAs sentralbank hever renta igjen

Styringsrenta er hevet seks ganger tidligere i år, fire av dem såkalte trippelhevinger på 0,75 prosent. Dermed innebærer rentehevingen onsdag at tempoet i rentehevingene nå er senket.

Etter hevingen ligger styringsrenta i USA i intervallet 4,25 til 4,5 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2007. Ved utgangen av 2023 antyder banken at rentenivået kan være på 5 til 5,25 prosent.

Det er et noe høyere nivå enn enkelte økonomer hadde regnet med. Mange hadde ventet at tilstrammingen ville være over etter nok en økning på 0,5 prosentpoeng. Sentralbanken Federal Reserve ser imidlertid for seg en renteøkning neste år på totalt 0,75 prosentpoeng.

Det tar tid før rentehevingenes effekt blir synlig i økonomien, men et positivt tegn er at prisveksten avtok i november. Tall som ble offentliggjort tirsdag viser en årsinflasjon på 7,1 prosent, lavere enn det analytikerne hadde regnet med. I kategorier som bruktbiler, møbler og leketøy ble det registrert prisfall.

Nyheten om novembertallene ble tatt godt imot i markedet, men Federal Reserve varsler at kampen mot inflasjonen fortsetter.

Inflasjonen i USA nådde toppen i juni, da var årsveksten på 9,1 prosent.

Sentralbanken regner med 0,5 prosents økonomisk vekst i USA neste år. Det er rundt halvparten av det som ble antydet i beregningene i september. Det betyr at landet så vidt unngår resesjon.

Det ventes også at arbeidsledigheten vil stige til 4,6 prosent ved utgangen av 2023, opp fra 3,7 prosent i dag.