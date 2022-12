Til tross for strenge sanksjoner fra EU og flere vestlige land, fortsetter landet å selge en del olje og oljeprodukter til Europa. Salget av diesel til Europa har økt markant, skriver Dagens Næringsliv.

Den samlede oljeeksporten i november endte på 8,1 millioner fat per dag, ifølge IEAs månedsrapport. Det er det høyeste nivået siden april. Drøyt en seksdel av eksporten gikk til India, som med 1,4 millioner fat importerte mer russisk olje enn noen gang før.

I markedsrapporten påpeker IEA at oljeprisen har falt kraftig de siste månedene fra skyhøye nivåer. Byrået øker sin prognose for etterspørselen i fjerde kvartal noe. Samtidig varsler de bratt nedgang i produksjonen neste måned som følge av EUs forbud mot å importere russisk olje via sjøveien, og G7-landenes pristak på olje fra Russland.

Pristaket på 60 dollar fatet er ment å gjøre det vanskeligere å selge olje til land også utenfor EU. Det er fortsatt ikke klart hva effekten av oljesanksjonene faktisk blir, og IEA utelukker ikke at oljeprisen igjen kan stige.