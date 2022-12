Kostas Fragoulis tilhørte romfolket, og skytingen har ført til demonstrasjoner og gatekamper i både Thessaloniki og Aten. Selv om romledere har anmodet om ro, har protestene fortsatt.

I Thessaloniki har demonstranter blant annet sperret veier med brennende bildekk.

Gutten ble skutt av en politimann på motorsykkel etter at han mandag 5. desember forlot en bensinstasjon uten å betale 20 euro for bensinen han hadde fylt. Politiet har hevdet at gutten kjørte farlig og forsøkte å ramme politiet under politijakten. Politimannen som skjøt, er siden blitt siktet for drapsforsøk.

Tirsdag opplyste sykehuset som behandlet ham, at han døde av skadene.

– I dag, til tross for en enorm innsats fra de ansatte på intensivavdelingen, døde pasienten, het det i en uttalelse fra Ippokratio-sykehuset i Thessaloniki.

16-åringen ble skutt ett år etter at en annen romgutt ble drept av politiet ved Pireus i Aten. Drapet skjedde like før den årlige markeringen av politidrapet på en 15-åring i 2008.