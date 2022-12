Landets journalister har vært svært kritiske til hvor mye makt rådet på åtte medlemmer har. Rådet kan utstede bøter, men har også mulighet til å blokkere internettbaserte medier i 30 dager uten rettslig godkjennelse.

Å stenge ned medier permanent og trekke tilbake lisenser er fortsatt kun mulig i retten. Men domstoler i Ukraina anses ikke for å være uavhengige.

Halvparten av TV- og radiorådets medlemmer utpekes av presidenten og halvparten av nasjonalforsamlingen. Loven ble vedtatt med litt over to tredels flertall.

Rådet sier at den nye medieloven innfrir et av kravene som EU stiller for å gi Ukraina kandidatstatus, nemlig å tilpasse ukrainsk lov EUs lover i den audiovisuelle sektor.

Ukraina er rangert som nummer 106 av 180 land på ytringsfrihetslisten til Reportere uten Grenser. Før invasjonen i februar hadde president Volodymyr Zelenskyj allerede stengt ned TV-stasjoner som ble ansett for å være prorussiske.