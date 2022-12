Ordfører: Flere eksplosjoner i Kyiv

Ifølge ordføreren dreier det seg om bydelen Sjevtsjenko. Det er en gammel bydel som inneholder flere kjente bygninger, som for eksempel St. Sofia-katedralen.

De første meldingene kom litt før klokken 6. Nødetater er på stedet, skriver Kyiv Independent.

På meldingstjenesten Telegram opplyser Klitsjko i 6.30-tiden at de har skutt ned ti iranskproduserte droner av typen Shahed. Opplysningen er foreløpig ikke bekreftet av uavhengige kilder.

To administrative bygninger ble skadet i angrepet, men det er ikke kommet meldinger om at personer er såret, sier Svitlana Vodolaga, talsperson for Kyivs redningstjeneste, til kringkasteren Suspilne movlennja ifølge The Guardian.

Ifølge Kyiv-regionens guvernør Oleksij Kuleba er byens luftvernsystem i drift, melder Sky News. Luftvernsirene skal ha gått 20 minutter før eksplosjonene, ifølge kanalen, som viser til nyhetsbyrået Reuters.