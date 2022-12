Avtale hindrer offentlig nedstengning i USA inntil videre

Det har pågått forhandlinger på høygir for å få på plass en midlertidig budsjettløsning og unngå en nedstenging av offentlig sektor. Tirsdag kveld amerikansk tid kunngjorde Republikanerne og Demokratene at de er enige om et «rammeverk» som skal bidra til at de kommer i mål med et budsjett i løpet av neste uke.

– Hvis alt går etter planen, skal vi kunne fullføre en bevilgningspakke innen 23. desember, sier den republikanske senatoren Richard Shelby.

Kongressrepresentanten Rosa De Lauro fra Demokratene sier at de aktuelle komiteene i både Representantenes hus og Senatet kommer til å jobbe døgnet rundt for å få på plass de siste detaljene i budsjettet for 2023, slik at begge partiene og president Joe Biden kan stille seg bak.

Den republikanske lederen i Senatet Mitch McConnell sier han har tro på at Republikanerne kommer til å få gjennomslag for at mer penger går til forsvarsbudsjettet uten at de må betale det som omtales som en bonus til Demokratene.

Demokratene har på sin side ønsket mer penger på ulike innenrikspolitiske formål.

For fire år siden førte budsjettkranglingen til USAs lengste nedstenging av offentlig sektor noensinne.