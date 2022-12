Bedragerisiktet FTX-gründer nektes kausjon

Ifølge New York Times begrunner retten er det med at hans tilgang økonomiske ressurser gjør at det er en risiko for at han skal flykte, og derfor mener retten han må forbli fengslet.

Høringen om kausjonsløslatelsen varte i tre timer tirsdag. Etter at høringen var over, fikk den bedragerisiktede muligheten til å treffe foreldrene sine, jussprofessorene Joseph Bankman og Barbara Fried.

Sam Bankman-Fried er siktet av det amerikanske kredittilsynet SEC for bedrageri mot FTX-investorene. Han ble mandag pågrepet på Bahamas etter anmodning fra amerikanske myndigheter, og det ventes at han blir begjært utlevert.