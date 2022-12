Støre lover fortsatt støtte til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var blant dem som deltok på konferansen, der også Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas Volodymyr Zelenskyj var til stede.

46 ulike land og organisasjoner deltok på møtet, der Norge ga støtte til et initiativ fra G7-landene og EU om å etablere en egen plattform, «Ukraine Reconstruction Platform», for å samordne støtten til det krigsrammede landet.

Viktig å koordinere

– Ukrainas behov må tillegges stor vekt, og det er viktig at støtten blir koordinert mellom alle giverlandene, slik at den får mest mulig effekt, sier Støre til NTB.

Norge har vært blant de landene i verden som har bidratt mest til Ukraina per innbygger, og i Paris gjorde Støre det klart at Norge nå forbereder et bidrag over flere år til gjenoppbygging av det krigsrammede landet.

I år har Norge bidratt med rundt 10 milliarder kroner, herunder 1 milliard via Verdensbanken for å reparere ødelagt infrastruktur.

Til neste år er det foreløpig satt av 3 milliarder kroner til Ukraina.

Dialog om nye bidrag

Regjeringen har imidlertid gått i dialog med de andre partiene på Stortinget om et betydelig bidrag fra 2023 og framover på toppen av dette.

– I januar skal vi ha en ny runde med partiene. Regjeringen vil da dele et forslag om hvordan ytterligere støtte kan innrettes. Det trengs både humanitær og militær støtte og penger til drift, sier Støre.

– Støtten skal ha et klart gjenoppbyggingsperspektiv. Men Ukraina er fortsatt et land i krig og har umiddelbare behov. Vi må ivareta den fleksibiliteten.

Hvilket nivå han tenker å legge seg på, er ennå ikke landet.

– Det arbeider vi med, sier statsministeren.

50 millioner ledpærer

På spørsmål om hva de andre landene har sagt at de vil bidra med, svarer Støre at både Frankrike og EU planlegger en kombinasjon av bidrag til drift av staten og humanitær/militær støtte.

– EU har også påtatt seg en interessant satsing, nemlig å bytte ut gatebelysning med 50 millioner ledpærer. Det kan bidra til å spare store mengder elektrisitet, sier Støre.