EU gir Bosnia kandidatstatus

EUs Europaministre som var samlet i Brussel, ga Bosnia grønt lys tirsdag etter at EU-kommisjonen i oktober anbefalte at prosessen kunne starte. Beslutningen ventes å bli formalisert på et toppmøte torsdag.

Dermed er det vestbalkanske landet i startgropen av den lange veien mot EU-medlemskap, som krever mange dyptgående reformer.

Bosnia-Hercegovina er sterkt splittet mellom muslimske bosnjaker, katolske kroater og ortodokse serbere som i stor grad bor i hver sine områder.

Serberne i Republika Srpska er attpåtil sterkt interessert i å bryte ut av Bosnia og slå seg sammen med Serbia. Republika Srpska preges av prorussiske og antivestlige holdninger.

Bosnia-Hercegovina har de siste årene gjort lite for å innfri kravene fra EU, og det trengs reformer både i rettsvesenet, grunnloven og valgloven, samt i innsatsen mot korrupsjon, ifølge EUs utvidelseskommissær Oliver Varhelyi.

Slovenia og Kroatia er allerede EU-medlemmer, og flere andre land på Balkan har kandidatstatus.