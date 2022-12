Fangeutvekslinger en vanskelig balansegang for USA

– Det er feil å tro at USA kan bruke sine muskler over hele verden for å få frigitt amerikanske gisler. Mantraet med å sette på «maksimalt press» for å få resultater, virker ikke, sier talsmann Jon Franks i pårørendekampanjen Bring Our Families Home til nyhetsbyrået AP.

I kjølvannet av den russisk-amerikanske fangeutvekslingen 8. desember stilles det på nytt spørsmål om USA betaler vel dyrt for å få sine borgere hjem. Da ble basketballstjernen med dobbel olympisk gullmedalje, Brittney Griner, utvekslet med den russiske våpenhandleren Viktor Bout.

Cannabisolje

Kritikere, blant dem republikanske røster i Kongressen, har vært skeptisk til at våpenhandleren Viktor Bout som var dømt til 25 års fengsel av amerikanske myndigheter skulle utveksles med basketballstjernen som USA mente var feilaktig pågrepet for en bagatell.

Griner ble tatt med en e-sigarett og cannabisolje da hun ble pågrepet på flyplassen i Moskva i februar i år. Viktor Bout ble arrestert i 2008 og dømt til tiår i fengsel for våpensmugling. Han skal ha tjent titalls millioner dollar på salg av våpen som skulle brukes mot amerikanere.

– Alle forhandler

Offisielt forhandler ikke amerikanske myndigheter med gisseltakere. Mantraet har vært at du risikerer flere gisselsituasjoner hvis du forhandler med nasjoner eller militsgrupper om å frigi amerikanske gisler.

Amerikanske myndigheter forsikrer om at «kostbare» fangeutvekslinger etter forhandlinger ikke er den «nye normen». Men nyhetsbyrået AP viser til en rekke saker som viser at forhandlinger om gisler har vært gjennomført av flere amerikanske administrasjoner.

Trump-administrasjonen var mer enn villig til å gå ukonvensjonelle veier i gisselsaker. I 2020 ble marineveteranen Michael White utvekslet med en iransk-amerikansk lege som fikk returnere til Iran.

Obama-administrasjonen ga amnesti eller påtaleunnlatelse til sju iranere i forbindelse med en fangeutveksling knyttet til atomavtalen med Iran. Tre fengslede cubanere fikk også returnere til hjemlandet i bytte mot amerikaneren Alan Gross, som hadde sittet i fengsel i fem år.

– Vil ha grep på USA

– Utvekslingen sist torsdag går inn i en trend der amerikanere blir holdt fanget, ikke av kidnappere, men av land som er ute etter å få et slags tak på USA, sier Dani Gilbert som tar doktorgraden i amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Dartmouth College.

Gilbert sier at ideen om at USA ikke forhandler med terrorister er fullstendig misvisende. Dette gjelder bare om gisseltakeren er en terrororganisasjon som truer USA.

– Ellers har USA gjort det som skal til for å få gislene hjem, sier hun.

Gilbert hevder at det er nærmere 50 amerikanere verden over som er feilaktig fengslet og kan ende opp som utpressingsmiddel overfor USA.

– Disse sakene har skutt i været de siste årene. Jeg frykter at Griner-Bout utvekslingen bare vil oppmuntre andre autoritære ledere til å bruke samme taktikk, sier Dani Gilbert.

– Bout var ikke aktiv

Viktor Bout fikk tilnavnet «dødens kjøpmann» for angivelig å ha skaffet våpen til borgerkriger i Sør-Amerika, Midtøsten og Afrika. Men dommeren som dømte Bout til 25 års fengsel sier Bout ikke var aktiv våpenhandler da han ble pågrepet.

– Vi snakker ikke om noen som der og da aktivt solgte våpen til terrorister, sier den tidligere føderale dommeren Shira A. Scheindlin til AP.

Hun mener våpenhandleren har fått en passelig straff når han nå har blitt utvekslet med en canabisbesittende basketballstjerne. Hadde det ikke vært for det strenge kravet til minstestraff, ville hun gitt Bout en atskillig mildere dom enn 25 år.

– Hjelper å være kjent

Utvekslingen sist torsdag har også satt fart i debatten om Biden-administrasjonen har latt seg presse av opinionen og kjendisstatusen til den dobbelte olympiske mesteren. Biden inkluderte ikke den amerikanske sikkerhetseksperten Paul Whelan i avtalen med russerne. Whelan har sittet arrestert i Moskva siden 2018 med siktelser mot seg som amerikanske myndigheter karakteriserer som helt grunnløse.

– Brittney Griners stjernestatus ga utvilsomt hennes tilhengere en tilgang på amerikanske makthavere som få andre oppnår. Det viste også Vladimir Putin hvor desperat Joe Biden var etter å få Griner ut, sier advokaten Jared Genser. Han representerer Siamak Namazi som i sju år har vært fengslet i Iran.

Familien til den amerikanske journalisten Austin Tice ga uttrykk for frustrasjon da utvekslingen Griner-Bout ble kjent. Familien sa seg glade for at Griner en fri kvinne, men sier de er «ekstremt skuffet» over manglende framgang for Tice. Han forsvant i Syria i 2012. Syriske myndigheter nekter for at de holder Tice fanget, slik amerikanerne hevder.

– Hvis den amerikanske regjeringen kan samarbeide med Russland, er det ingen unnskyldning for ikke å engasjere seg i Syria, heter det i en uttalelse fra familien.