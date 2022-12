Lula formelt utropt til Brasils neste president

77-åringen felte både en og to tårer under den høytidelige seremonien der han fikk overlevert papirer som erklærer ham som vinner av valget i oktober. I en tale etterpå hyllet han «det brasilianske folkets mot når de gir dette dokumentet til en som er angrepet så mange ganger fordi han ikke har noen universitetspapirer».

Lula var tidenes mest populære president da han gikk av i 2010 etter å ha sittet siden 2003, men bare halvannet år senere ble han pågrepet i en enorm korrupsjonssak. Han har hele tiden nektet å ha gjort noe galt, og i 2019 ble han løslatt og begynte på veien tilbake til politikken. Etter at høyesterett satte til side dommene mot ham, kunne Lula stille til valg i oktober. Etter et solid politisk comeback vant han til slutt over sittende president Bolsonaro og sikret seg en tredje periode som Brasils president.

Lula innsettes som president 1. januar.